Nel minimarket in via Martorelli 33 chili di carne e pesce mal conservati

Controllo e sanzioni da parte della Polizia Municipale per un minimarket in via Martorelli a Torino, dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini.

All’interno di un congelatore, gli agenti hanno rinvenuto 48 pezzi di pesce pari a circa 31 chilogrammi, e due confezioni di salsiccia del peso di circa due chilogrammi in cattivo stato di conservazione, per un totale di 33 chilogrammi di alimenti mal conservati.

Il titolare, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, è stato denunciato in stato di libertà e la merce sottoposta a sequestro penale.

Gli stessi agenti, aiutati anche dall’unità cinofila del Reparto Operativo Speciale, hanno poi effettuato un controllo nei giardinetti di via Anglesio dove, talvolta, si sono verificate situazioni di spaccio e imbrattamento, oltre che atti di bullismo. Si tratta di uno dei tanti controlli che la Polizia Municipale effettua con cadenza periodica all’interno dell’area verde per prevenire attività illecite.