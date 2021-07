Achille Lauro entra nel blockchain: “Grande opportunità per artisti big ed emergenti”

“Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica forse paragonabile all’avvento di internet di qualche anno fa. Gli NFT e la Blockchain sono una grandissima opportunità per gli artisti, per i big così come per gli emergenti. Sono convinto che dietro tutto questo mondo si nasconda un universo ancora più grande e sono molto contento della collaborazione tra la nostra società MK3 e un professionista di settore come Gian Luca Comandini. Sono sicuro che porterà a grandi frutti”, sono le parole di Achille Lauro a commento dell’accordo esclusivo tra l’imprenditore romano Gian Luca Comandini e MK3 S.r.l. Milano.

La società nata da un’idea di Achille Lauro e Angelo Calculli ha infatti da pochi giorni allargato la propria compagine sociale ad aziende leader italiane del mondo dell’entertainment, della discografia, delle edizioni, del live e del mondo della notte con un circuito di oltre 120 locali e club. La MK3 SRL gestisce il management di diversi artisti italiani, tra cui: Achille Lauro, Boss Doms, Nahaze, Elenoir, ed è stata protagonista della importante e consistente crescita dell’artista Achille Lauro; è entrata nel mercato degli NFT e della blockchain, quindi delle criptovalute dedicate al settore della musica, e lo fa portando a casa un contratto di esclusiva proprio con Gian Luca Comandini, massima autorità in materia di NFT e Blockchain.

Con questa partnership la società si pone l’obiettivo di introdurre nel mercato musicale nuove e innovative forme di business in favore degli artisti che spesso basano le proprie economie solo sulla discografia, tralasciando altri importanti settori di sviluppo economico, come appunto le innovative forme di guadagno dagli NFT e dalla Blockchain. MK3 è, inoltre, estremamente attiva nel settore del placement e degli accordi commerciali con grandi brand italiani e internazionali.



“Molti hanno una conoscenza estremamente limitata del mondo delle criptovalute. Gli NFT sono visti solo come la tokenizzazione dei diritti di autore; in realtà dietro gli NFT si cela un mondo che è molto vicino alle leve finanziare utilizzate dai fondi di investimento e dalla Borsa. La competenza e la visione di Gian Luca Comandini sono per noi un plus su cui costruiremo altri progetti di sviluppo in favore degli artisti”, dichiara Angelo Calculli.

“Questa pandemia ci ha fatto scoprire che senza tecnologia siamo destinati all’estinzione. L’innovazione si può e si deve fare ovunque, anche in settori tradizionali, dal calcio alla musica. Ancora una volta Angelo Calculli e Achille Lauro si sono dimostrati visionari e avanguardisti nel voler innovare un ambito così complesso ma entusiasmante e per me sarà un piacere vincere questa sfida insieme a tutto lo staff e ai soci di MK3, portando le mie competenze e la mia passione su tecnologia blockchain e intelligenza artificiale anche qui”, commenta Gian Luca Comandini.