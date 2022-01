Edoardo Bennato il 7 febbraio al Teatro Colosseo di Torino. Info biglietti

Nel 2020 si sono festeggiati i 40 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti. La pandemia non ha permesso la realizzazione del tour, che si sposta direttamente al 2022, con ancora maggiore energia, maturata in due anni, dell’artista.

Edoardo si prepara quindi a tornare sul palco con due ore di pura energia.

Con grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico, sarà la volta di “PETER PAN ROCK’N’ROLL TOUR”, nei teatri più prestigiosi d’Italia.

Un concerto ad alto contenuto rock & blues: dai brani dell’album “Solo solo canzonette” ai grandi classici di Bennato.

On stage la Be Band, la formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

Bennato arriva a Torino lunedì 7 febbraio alle ore 21 al Teatro Colosseo per una data che si prospetta ennesimo SOLD OUT come tutte le date di Bennato organizzate da Dimensione Eventi negli ultimi anni in città.

INFO BIGLIETTI

I biglietti di tutte le date sono in vendita: in tutti i punti vendita affiliati Ticket One

presso la biglietteria del teatro dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Numero 011/19214730, dal lunedì al venerdì

Per maggiori informazioni contattare

on-line su www.ticketone.it

on-line su www.teatrocolosseo.it