Ztl, sospensione prolungata fino al 28 gennaio

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha firmato oggi l’ordinanza che proroga fino al 28 gennaio la sospensione della Ztl.

“I dati sulla qualità dell’aria in nostro possesso sono incoraggianti – spiega il primo cittadino -, ma nel momento in cui ci dovesse essere un cambio della qualità dell’aria senza indugio adotteremo i provvedimenti necessari. Il nostro sarà un approccio rigorosamente scientifico basato su dati di qualità dell’aria e di traffico, compreso l’utilizzo dei mezzi pubblici”.

Insomma, ancora qualche mese di tempo per mettere in piedi un nuovo progetto per l’ingresso in centro, come spiega Lo Russo: “il nostro piano è una revisione generale all’interno di un quadro che tenga conto di accessibilità, viabilità, qualità dello spazio pubblico e del trasporto pubblico”.