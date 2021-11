Il Comune prepara i dossier più urgenti: Olimpiadi e Area di Crisi complessa

Sono stati assegnati agli assessori della Giunta Lo Russo i principali dossier su cui lavorare nel progetto di rilancio di Torino.

“Per quanto riguardo Salone del Libro all’assessora alla Cultura Rosanna Purchia e all’assessore ai Grandi eventi Mimmo Carretta. Carretta si occuperà anche del dossier Olimpiadi” spiega Lo Russo che soprattutto per le Olimpiadi afferma che “abbiamo dato una disponibilità per fare bella figura all’Italia”.

Poi, “se le valutazioni saranno diverse ne prenderemo atto, ma penso che sia un dovere del nostro territorio mettere a disposizione quello che abbiamo per evitare di disperdere risorse economico finanziarie”.

Per quanto riguarda il dossier ‘Area di crisi complessa’ e politica industriale il neosindaco fa sapere averlo assegnato all’assessora all’Economia Gianna Pentenero.