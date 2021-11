Zerocalcare a Torino per presentare il suo nuovo libro “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia” che dal 25 novembre sarà in libreria. Una raccolta di 220 pagine con disegni già usciti nei mesi scorsi sui giornali e un centinaio di pagine inedite in cui racconta l’esperienza di lavorare a una serie Tv, “Strappare lungo i bordi” uscita nei giorni scorsi su Netflix.

La presentazione torinese del libro è prevista per il 30 novembre attraverso due diversi momenti. Nel pomeriggio Zerocalcare sarà al Campus universitario Einaudi presso l’aula occupata Break. Mentre alla sera sarà al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita. I dettagli dell’evento spiega il fumettista romano saranno svelati nei prossimi giorni.

D’altronde Zerocalcare è da sempre vicino ai centri sociali con cui ha collaborato e continua a collaborare per sostenere in varie lotte tra cui quella No Tav. Di lui si ricordano anche i disegni in solidarietà con Dana Lauriola, condannata a due anni di carcere, e con Maya la giovane dei collettivi studenteschi che denuncio di essere stata vittima di violenze da parte della polizia, e il sostegno a Eddy Marcucci combattente in Rojava.