Zagrebelsky: “Docenti No Green Pass non rappresentano università”

Gustavo Zagrebelsky contro i docenti No Green Pass che nei giorni scorsi hanno protestato contro l’introduzione della certificazione verde obbligatoria per entrare in Università.

“I 300 professori che hanno firmato la lettera contro il Green pass, tra cui il professore Alessandro Barbero, non rappresentano l’università, ma loro stessi. Come cittadini. Come lo siamo tutti. La gente potrebbe pensare che si tratti di professori esperti di quella materia, invece non è così, per esempio tra loro so esserci una professoressa di musica da camera. Bellissima cosa la musica da camera, ma cosa c’entra con la pandemia?” ha dichiarato il costituzionalista a margine della conferenza di presentazione di Biennale Democrazia.

Zagrebelsky ha però preferito non rispondere alla domanda se il Green pass obbligatorio possa avere ripercussioni sul vivere democratico.