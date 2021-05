Xavier Bellanca, il social media manager di Appendino, ‘sparisce’ da Facebook

In molti hanno notato che in queste ore non è più visibile il profilo Facebook di Xavier Bellanca. Ovvero non il profilo Fb di uno qualsiasi, ma il social media manager di Chiara Appendino. Un fatto curioso che ha scatenato la fantasia dei complottisti da Palazzo (di Città). “E’ stato bannato”, “Gli hanno sospeso il profilo”, “Si è cancellato”, “Sta diventato il social media manager di Letta”, “E’ entrato nella Legione Straniera” etc.etc. In realtà, a quando pare, il profilo del mago del successo social della sindaca di Torino, è sparito per un semplice, seppur fastidioso, “problema tecnico”.