Voto, la sanificazione dei seggi costringe i presidenti agli straordinari

Hanno dovuto attendere a lungo l’arrivo degli operatori incaricati della sanificazione del seggio per questo i presidenti sono stati costretti a dei veri e propri straordinari andando ben oltre l’orario previsto delle 23. Lo denuncia Roberta Cagnassone, presidente del seggio 476, nell’istituto comprensivo Frassati. “A me è andata ancora bene, sono arrivati intorno all’1 – sostiene la presidente alle agenzie di stampa – ma so che in altri seggi i colleghi hanno dovuto aspettare ben più a lungo”.

“Il tempo per riposare è stato pochissimo – afferma ancora la presidente di seggio – Capisco l’esigenza di sanificare i locali, e non mi permetto di criticare il personale intervenuto, anche perché per tutto il plesso c’erano appena tre persone. Forse, però, bisognava organizzare in modo diverso il servizio, a tutela di tutti”.