Politecnico, aumentano le iscrizioni. E tornano le lezioni in aula

Il Covid non ferma il Politecnico di Torino dove anche quest’anno le iscrizioni sono in aumento, confermando il trend positivo dell’ateneo torinese.

In particolare aumentano del 15 per cento per la facoltà di Architettura con il 50 percento degli iscritti provenienti da fuori città. Lo stesso dato anche per gli iscritti a Ingegneria, dove molti sono stranieri.

“Il 28 settembre apriremo i corsi – ha dichiarato il rettore Guido Saracco – e lo dico con una certa emozione in quanto la maggior parte sarà in presenza. Ma il nostro ateneo è in grado, grazie all’enorme lavoro fatto dai docenti e da tutto il personale, di garantire anche tutti i corsi online. Penso per esempio ai tanti stranieri o comunque a tutti gli studenti impossibilitati a venire regolarmente a Torino. Proprio questa garanzia credo abbia influito alla crescita dei nostri iscritti. Questo Paese ha molto bisogno di vedere aumentate la popolazione universitaria, per cui questi dati mi rendono felice e orgoglioso. Appena possibile cercherò di capire se si tratta di una nostra prerogativa o, come auspichiamo tutti, di un trend nazionale”.