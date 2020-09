Ream, la sentenza per Appendino alle 15 ad urne chiuse

La sentenza del processo Ream che vede tra gli imputati Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, e l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando è prevista per le 15, quando le urne per il voto saranno chiuse.

La sindaca si è presentata in aula insieme ai suoi avvocati, Luigi Chiappero e Luigi Giuliano, poco dopo le 9.30. Il Il giudice dell’udienza preliminare, Alessandra Pfiffner ha aperto l’udienza e poi è entrata in camera di consiglio riconvocando tutti per il pomeriggio.

L’accusa, di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio, è sostenuta da due procuratori aggiunti della procura di Torino, Enrica Gabetta e Marco Gianoglio, che hanno chiesto la condanna a un anno e due mesi.