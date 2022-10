Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi un’importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Torino durante le festività natalizie: dall’8 dicembre 2022, infatti, prenderà il via il volo alla volta di Parigi – Charles De Gaulle, collegamento che avrà 2 frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica. Sempre l’8 dicembre, si torna a volare verso Palermo: per il periodo delle festività, saranno disponibili fino a 3 frequenze settimanali tra il Piemonte e il capoluogo siciliano. Con la nuova rotta per Parigi e la riattivazione del volo per Palermo, salgono a 8 le destinazioni raggiungibili da Torino a bordo degli aeromobili del vettore.

L’avvio del nuovo volo accorcia le distanze tra Torino e la Francia, proponendo una nuova rotta internazionale a tutti i passeggeri piemontesi e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale.

Durante la stagione estiva 2022, il vettore ha trasportato a Torino oltre 158.000 passeggeri, con un’offerta complessiva di oltre 167.000 posti in vendita.

“A partire dal prossimo 8 dicembre e per tutto il periodo natalizio Torino e la Francia saranno più vicine grazie alla nostra nuova rotta: i passeggeri piemontesi avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della Ville Lumière. Sarà possibile approfittarne da subito per organizzare una vacanza o uno short-break in uno dei momenti più belli dell’anno, il periodo natalizio, che in questo 2022 inizia con il lungo ponte dell’Immacolata – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Torino e visitare le bellezze del Piemonte, sostenendo e rafforzando così l’economia locale. Infine, non va dimenticato il ripristino del collegamento verso Palermo, che rafforza ulteriormente la nostra offerta di voli domestici da e per Torino”.

“Siamo felici del potenziamento delle rotte Volotea da Torino in occasione delle festività natalizie per due destinazioni ad elevata domanda di traffico – ha commentato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport -. Siamo certi che i due collegamenti per Parigi e per Palermo soddisferanno le esigenze di viaggio sia di chi intende trascorrere le vacanze invernali in luoghi di interesse turistico, sia di coloro che vogliono riavvicinarsi ai familiari per le feste”.

Diventano così 8 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Torino, 6 in Italia (Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 2 all’estero, 1 in Grecia (Atene) e 1 in Francia (Parigi).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.