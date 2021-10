Voglia di casa en plen air, l’home trend degli italiani nel 2021

La pandemia è intervenuta modificando molte abitudini degli italiani, soprattutto per quel che riguarda la quotidianità. Non ha fatto eccezione la concezione della casa, un luogo che le famiglie sono state costrette a vivere 24 ore su 24, a causa del lockdown e dell’impossibilità di uscire per i contagi. Così, tante persone si sono rese conto di aver sottovalutato certi aspetti della propria abitazione, alla luce di nuove esigenze nate durante la crisi sanitaria.

Molti sono gli spazi ritrovati nel proprio appartamento a cui prima non si dava, probabilmente, la giusta importanza.A questo si aggiunge l’esigenza sempre più forte di avere una casa en plen air, con gli spazi aperti e il giardino che diventano assoluti protagonisti degli home trend del 2021.

Gli italiani e la riprogettazione degli spazi domestici

Come anticipato poco sopra, vivendo la casa in modo massiccio, gli italiani hanno iniziato ad appuntare diversi elementi non in linea con le nuove esigenze. Nello specifico, le case piccole sono diventate improvvisamente molto soffocanti, e alcune case grandi non hanno migliorato la situazione, per via della mancanza di privacy fra i vari ambienti domestici. Di conseguenza, oggi chi pensa ad una ristrutturazione valuta la possibilità di ampliare sì gli spazi, realizzando una casa en plen air, così da trascorrere quanto più tempo possibile anche negli spazi esterni.

Il giardino, ad esempio, sembra essere uno dei requisiti essenziali per chi acquista un appartamento in questo periodo: durante il lockdown, infatti, la mancanza di aria fresca per molti ha rappresentato un cruccio non di poco conto.

Grazie ad uno spazio aperto, poi, ci si può dedicare anche a diversi hobby, come quello del giardinaggio ad esempio, non a caso diventato di tendenza durante il periodo più difficile della pandemia. Alcune idee per realizzare una casa in linea con le nuove aspettative? È ad esempio possibile scegliere elementi naturali come il legno, arricchendo gli interni della casa con le piante d’appartamento, per creare una zona verde in assenza del giardino.

Altri suggerimenti utili per la casa dei propri sogni

Inseguire i propri sogni significa individuare delle opportunità realizzabili, dunque in linea con il budget a propria disposizione. È ad esempio possibile risparmiare sull’arredo, senza sacrificare stile e qualità, optando per trend come il riuso creativo. Inoltre, attualmente si possono utilizzare anche alcune agevolazioni ad hoc per la casa. Per capire meglio il funzionamento di incentivi come il bonus mobili, è bene leggere alcuni approfondimenti che spiegano più nel dettaglio quali sono gli acquisti detraibili e i requisiti da rispettare.

Per quel che riguarda gli esterni come giardini e terrazzi, si consiglia di scegliere dei divani e e dei tavolini adatti a ricreare un salottino en plen air, sistemando una piattaforma apposita, magari ispirandosi ad alcune idee d’arredamento al passo con i tempi moderni. In secondo luogo, si possono scegliere varie soluzioni per le zone calpestabili, come nel caso delle mattonelle in gres porcellanato: un materiale bello, molto robusto, non eccessivamente caro e in grado di resistere all’acqua.