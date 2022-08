Via Dante di Nanni: anticipato il divieto di vendita bevande in vetro e lattine

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta degli Assessori al Commercio e alla Sicurezza, ha deliberato di modificare l’arco temporale di applicazione dei divieti previsti dall’art. 8 bis del Regolamento di Polizia Municipale nella zona di via Nanni.

Tale articolo, introdotto nel 2013, prevede il divieto di vendita e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo su tutto il territorio cittadino e l’esecutivo di Palazzo Civico – con propria deliberazione e dopo aver informato la competente Commissione Consiliare – può modificare l’intervallo di tempo di applicazione dei divieti per rispettare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l’obiettivo di preservare l’incolumità pubblica.

Nel settembre 2021 si era già provveduto a porre restrizioni di orario solo per due mesi in via sperimentale e oggi, visto il perdurare della necessità di contrastare il fenomeno dell’assembramento di numerose persone dedite al consumo di bevande alcoliche in recipienti di vetro nelle fasce serali e notturne, la Giunta ha adottato un nuovo provvedimento che prevede l’anticipazione alle ore 21 dei divieti di vendita e/o cessione di bevande in contenitori di vetro o di metallo oltreché di detenzione di tali contenitori per il consumo in luogo pubblico o a uso pubblico nell’area delimitata dalle vie Pollenzo (ambo i lati), Chiomonte (ambo i lati), San Bernardino (ambo i lati), San Paolo, corso Peschiera e piazza Sabotino.

Tale divieto sarà in vigore fino al 30 novembre 2023.