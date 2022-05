Via Coazze diventa pedonale, sperimentazione per un mese

Nuova pedonalizzazione, per il momento temporanea, a Torino. Per un mese, dal 13 maggio al 13 giugno, via Coazze, tra via Almese e l’incrocio tra le vie Saffi e Cialdini, in zona Cit Turin sarà pedonale.

Oltre alla chiusura al traffico di questo tratto sarà invertito il senso di marcia in via Almese, tra via Coazze e via Cialdini, ed è prevista la sistemazione di due fioriere in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Coazze e Almese.

La sperimentazione fa seguito alla richiesta di un gruppo di cittadini che hanno costituito un’associazione e predisposto per l’area un calendario di iniziative condivise con la Circoscrizione 3. “Trascorso questo mese, che consentirà di valutare insieme ai cittadini l’esito del provvedimento – spiega l’assessora alla Viabilità, Chiara Foglietta – verrà deciso se intraprendere o meno l’iter per renderla definitiva”.