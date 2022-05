Montaruli (Fdi) chiede nuovamente lo sgombero di Askatasuna

Ancora una richiesta di sgombero per il centro sociale Askatasuna da parte della deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli: “L’inchiesta della Procura circa l’associazione a delinquere che vedrebbe coinvolto il centro sociale Askatasuna – ma non solo – rafforza la nostra richiesta avanzata a suo tempo con i consiglieri di circoscrizione Alessi e Giovannini, dello sgombero dello stabile comunale occupato”. Così, in una nota.

“Il ministro Lamorgese aveva già citato Askatasuna in relazione ad infiltrazioni in numerose manifestazioni e disordini – aggiunge -. Ora dovrebbe intervenire in prima persona per chiedere lo sgombero dello stabile. è inammissibile che vi siano dei luoghi pubblici delle città occupati da chi svolgerebbe la propria attività allo scopo di sovvertire il nostro ordinamento. Fratelli d’Italia, a maggior ragione dopo le dichiarazioni di Lamorgese in aula venuta solo poche settimane fa, torna a chiedere un intervento e per questo deposita un’interrogazione chiedendo che tale associazione venga ulteriormente attenzionata e ad essa non si conceda alcuno spazio, né a Torino e né in Italia. Un silenzio e una mancata reazione da parte del ministero dell’interno ci lascerebbe allibiti, ci auguriamo che nelle prossime ore Luciana Lamorgese ascolti la nostra richiesta per il bene della collettività e della sicurezza delle manifestazioni a garanzia dell’ordine pubblico”.