Valfrè (Cgil): “Chi assalta le nostre sedi attacca persone che lavorano”

“Dentro la nostra Camera del lavoro di Settimo sono state fatte scritte fasciste e naziste. Non è un episodio, ma tanti che si stanno ripetendo. La nostra risposta è tenere le nostre sedi aperte. Attaccare la Camera del lavoro non è attaccare la Cgil, ma è attaccare tutte le persone che lavorano. È attaccare tutti coloro che dentro le camere del lavoro vengono per risolvere i loro problemi e immaginare un futuro diverso per loro e i propri figli”.

Così Enrica Valfrè segretaria della Cgil di Torino commenta l’episodio avvenuto ieri a Roma durante il corteo No Green Pass in cui è stato assaltata la sede nazionale della Camera del Lavoro.