Vaccini fascia 50-54 anni: 11 maggio al via le prenotazioni

Partiranno martedì 11 maggio le prenotazioni per i vaccini per la fascia di età compresa tra i 50 e i 54 anni per i cittadini piemontesi. Come sempre per prenotarsi si avrà a disposizione il portale www.ilpiemontetivaccina.it dove ci si potrà registrare inserendo i propri dati e si riceverà il codice di prenotazione da esibire al momento della vaccinazione.

Novità che sperimenterà per prima questa fascia di età è la possibilità di conoscere, almeno approssimatamene, la data entro cui verrà eseguito il vaccino. Un ‘esigenza che molti piemontesi hanno manifestato visto le chiamate all’ultimo momento e i tempi dilatati degli hub vaccinali.

Già dal 4 maggio inoltre ha potuto prenotarsi la fascia di età compresa tra i 59 e i 55 anni, mentre ancora non sono state programmate date per le vaccinazioni per le persone al si sotto dei 50 anni.