Vacanze estive in Calabria: dove andare

Sia che stiate pensando a un viaggio fai da te, sia che preferiate orientarvi verso un villaggio turistico, la Calabria è in grado di sorprendere e rendere le vostre vacanze splendide e indimenticabili. Questa regione del Sud Italia, infatti, è uno scrigno di tesori tutti da scoprire. Dalle montagne al mare, passando per i siti archeologici, borghi e città, la Calabria è un vero paradiso perfetto per tutti e qualsiasi età.

Tre cose da vedere assolutamente in Calabria

Tre cose sono decisamente poche per descrivere tutte le meraviglie di questa regione, ma comunque sono abbastanza per farvi un’idea di tutto quello che ha da offrire.

Una delle attrazioni da non perdere è “Il chilometro più bello d’Italia”, così definito da Gabriele d’Annunzio. Parliamo del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria che è costituito da quattro vie che si allungano nella fascia costiera reggina.

Il posto perfetto per passeggiare durante qualsiasi ora del giorno buttando un occhio sul magnifico panorama della costa calabrese e siciliana.

Gli amanti della natura, invece, non potranno fare a meno di di fare un salto presso la Riserva del Fiume Argentino, contigua con il Parco Nazionale del Pollino. E lo sapere perché? Perché vi ritroverete in una delle aree naturali più belle d’Italia, al confine tra Calabria e Basilicata.

Qui avete modo di ammirare ben 5 vette sopra i 2000 metri di altezza e oltre 192 mila ettari di area protetta tra le vette del Serra Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino. Un paradiso fatto di diversità e di contrasti, di aspetti paesaggistici e naturalistici incontaminati. Non mancano le possibilità di fare arrampicata su roccia, discese di rafting, canyoning, sport sui fiumi e sci in inverno.

Infine, il mare e le spiagge della Calabria, una regione caratterizzata da tantissimi chilometri di affascinante costa e bagnata da due mari. Pensate che in totale sono 780 e che si caratterizzano per la presenza di scogliere spettacolari che si alternano a spiagge di sabbia candida profumata da vigneti, aranceti e uliveti. Senza dimenticare i borghi aggrappati ai monti, le falesie, i terrazzi marini, grotte dai nomi fantasiosi, archi e ponti di roccia, lunette di sabbia e molto altro ancora.

Estate in Calabria: le migliori opportunità

Tutte le stagioni sono speciali in Calabria, ma senza ombra di dubbio l’estate ha per molti una marcia in più. La buona notizia è che avrete tantissime opportunità tra cui scegliere e perfette per qualsiasi esigenza.

Tropea, Capo Vaticano e Diamante sono solo alcuni dei nomi delle località più rinomate e splendide della regione. La verità, dunque, è che avrete davvero l’imbarazzo della scelta. Ma se non sapete da cosa iniziare potreste optare per un villaggio turistico in Calabria che vi aiuterà a toccare con mano le incredibili meraviglie di questa zona del nostro Paese.

Sono numerose, infatti, le strutture presenti e che possono accontentare qualsiasi persona. Una modalità di vacanza molto interessante e che ci rimette davvero in equilibrio con il mondo. E poi diciamo la verità: di una terra bella e ospitale come questa è davvero difficile non innamorarsi.