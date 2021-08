Universiadi, primi fondi dal Governo. Laus: “Sospiro di sollievo”

Sembra stare risolvendosi per il meglio la vicenda delle Universiadi 2025 di Torino per le quali fino all’ultimo il governo non si era pronunciato nonostante le sollecitazioni ricevute.

Infatti è ufficiale il primo stanziamento di 28 milioni di euro che, come osserva il senatore del Partito Democratico Mauro Laus, che in parlamento aveva reclamato attenzione per l’evento, “permettono finalmente di tirare un sospiro di sollievo e iniziare a mettersi a lavoro”.

“Al Comitato organizzatore va infatti il mio in bocca al lupo, in particolare al presidente dell’Edisu Alessandro Sciretti e a Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino. C’è ancor tanto da fare. Personalmente, continuerò a restare in prima linea affinché arrivino al più presto anche i restanti 85 milioni di euro da destinare alle residenze universitarie”, conclude Laus.