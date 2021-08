Lo stile Western conquista anche il mondo dei giochi

Storicamente il Far West è l’epoca dei pionieri americani e del tentativo di conquistare nuove terre in un Continente ancora in buona parte inesplorato. E’ l’epoca dei viaggi verso Ovest, delle lotte e delle conquiste che hanno portato alla nascita degli Stati Uniti d’America. Un periodo che ha affascinato l’immaginario comune che a sua volta lo ha tradotto poi in innumerevoli forme: dalla letteratura ai fumetti, dalla musica al cinema.

Ma non solo. Il Far West sta spopolando anche nel mondo del gioco online con games a tema Western che appassionano migliaia di utenti. Chi di voi ha mai provato a fare qualche partita alle slot machine lo saprà bene. Cowboy Gold e Wild Wild West sono due delle slot machines più diffuse e apprezzate in cui vengono riproposti sullo schermo tutti i simboli del mito del West: sceriffi, cowboy, saloon, pistole e sparatorie nel mezzo di terreni desertici e alte montagne. Insomma, in ogni attimo del gioco la sensazione è di trovarsi in un film di Sergio Leone o di Clint Eastwood, con scontri tra bande rivali e pistoleri.

Come detto, i giochi di slot con ambientazione nel Far West sono tra i più apprezzati dai giocatori e tra i più diffusi. Ne esistono un’ampia varietà in tutti i casinò online, anche in quei siti non AAMS, che stanno prendendo sempre più piede tra gli appassionati. Si tratta in questo caso di casinò stranieri, che non hanno la licenza dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli perché sono licenziati in altre nazioni. Ma non per questo sono meno sicuri. Anzi in realtà hanno lo stesso livello di affidabilità e generalmente pagando nei Paesi in cui sono registrati tassazioni minori possono garantire ai clienti bonus anche più elevati. Mentre l’offerta di giochi presenti è altrettanto ricca e avvincente e le modalità sono le stesse: è sufficiente registrarsi e una volta creato il proprio profilo iniziare a divertirsi.

Ovviamente, quello delle slot online rimane uno dei giochi più amati e diffusi nei portali online di casinò. Non solo perchè è facile e immediato, ma anche in quanto sa offrire al giocatore avvincenti scenari che ripercorrono quelli che sono le ambientazioni preferite della storia, della letteratura, del cinema. Tra le slot machine online che stanno avendo un notevole successo ad esempio vi è anche quella dei “The Goonies”, il celebre film del 1985 che divenne un vero e proprio cult per i ragazzi di allora e che rivive ore anche nel gioco online.