Una cascata di stelle gemme e diamanti: scopriamo la slot Starburst

Il mondo delle slot machine è da sempre molto vario, ogni giocatore appassionato ha chiaramente le sue preferenze in fatto di stile di queste ultime, tendendo a sceglierle in base alle sue esigenze. Starburst è una slot che vuole farci fare un leggero tuffo nel passato, per via di alcuni dettagli che l’hanno contraddistinta nel tempo rispetto alle altre, vediamo quali.

La Starburst slot può essere presa come esempio di gioco non troppo complesso, che allo stesso tempo consente di arrivare a vincite consistenti. In una eventuale ricerca online partendo dal termine, occorre tenere presente la disambiguazione dato che “Starburst” è anche il nome di una marca di gelatine di frutta prive di glutine. La slot di Starburst, nello specifico, è stata lanciata per la prima volta nel 2013, ed appare ai nostri occhi come un perfetto mix tra una slot dall’animo vintage, ed una dalle nette tendenze futuristiche, questo è il pensiero che scaturisce osservando le caratteristiche estetiche del display. Ci sono poi elementi che accomunano la Starburst a slot più classiche e tradizionali, come il fatto che il gameplay sia concentrato esclusivamente nella fase degli spin standard. Tutto quanto avviene di conseguenza sui 3 rulli centrali, ogni volta che appare una stella Wild questa esplode e si espande su tutto il rullo. Per di più, dopo l’esplosione parte un re-spin con Wild bloccati.

Vediamo adesso le caratteristiche generali della slot Starburst.

Starburst slot online ha dei rulli 5×3 con 10 payline fisse che pagano da ambedue le direzioni. La slot è dotata di 8 simboli, di cui 1 speciale. La slot, quindi, come abbiamo detto in precedenza, possiede meccaniche leggermente rivolte al passato, ma con uno stile moderno, senza dubbio. La Starburst slot è priva dei round bonus free spin.

Simbolo scatter e simbolo wild.

Starburst è priva della funzione di round bonus, tutto si concentra negli spin normali, quindi avremo assenza dello scatter. L’unico simbolo speciale è rappresentato dalla stella wild, che atterra solamente nei rulli centrali, vale a dire 2,3,4.

Come funzionano i pagamenti?

Ancora una volta, questa slot ci ricorda il passato, il fatto che la Starburst richiami le slot vecchio stile lo vediamo in particolare nelle icone simbolo di queste ultime: il 7 rosso e la scritta Bar.

Il wild invece, che funge da jolly, non offre però nessun pagamento.

Payline.

La slot Starburst inizia a pagare con minimo 3 simboli uguali su una payline.

Sui rulli della scritta Starburst: