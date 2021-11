Ubriaco nella notte di Halloween guida senza ruote anteriori e tampona auto ferma

Viaggiava nella notte di Halloween ubriaco a bordo della sua auto in corso Vittorio Emanuele, andando a finire contro una macchina parcheggiata, chiamando poi i soccorsi per l’incidente. Giunti sul posto, intorno alle due di notte, i vigili urbani hanno notato che una delle due auto era parcheggiata e quella che l’aveva tamponata viaggiava privo di entrambi i pneumatici anteriori e aveva i due cerchioni metallici appoggiati direttamente sull’asfalto.

Il conducente della Punto è risultato positivo all’alcol test e ha raccontato di avere avuto un altro incidente in corso Orbassano nel quale avrebbe danneggiato entrambe le ruote. Poi si sarebbe rimesso in marcia con i pneumatici in condizioni critiche fino all’arrivo in corso Vittorio Emanuele II dove, non avendo più l’attrito delle gomme sull’asfalto, non è riuscito ad arrestare la corsa della sua auto andando a urtare contro un veicolo fermo.