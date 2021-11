Spoto dà le dimissioni da segretario generale del Comune, al via procedura per nuova selezione

Il Segretario Generale del Comune di Torino, Mario Spoto, ha presentato oggi la sua rinuncia all’incarico per motivi personali lasciando vacante il posto.

“Ho appreso – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – della decisione del Segretario generale, lo ringrazio per il servizio reso all’amministrazione in questi anni e per aver garantito e accompagnato una delicata fase di transizione ancora in corso all’interno del Comune di Torino. Ha reso un servizio alla città con dedizione e competenza, di questo gli sono molto grato e riconoscente”.

Il sindaco ha anche fatto sapere che “le procedure previste per la nomina del nuovo Segretario Generale verranno avviate rapidamente”.