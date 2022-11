Tutti i vantaggi delle auto elettriche

Questi sono tutti i principali motivi e vantaggi che spingono sempre più persone a passare all’elettrico.

Minori costi di rifornimento

Uno dei motivi principali per cui oggi vale la pena passare all’elettrico riguarda i costi di rifornimento. In un periodo in cui benzina ma anche diesel, GPL, metano e gasolio sono stati interessati da rincari mai visti prima, rifornire un’automobile elettrica ha un costo nettamente inferiore. In pratica, chi sceglie un veicolo elettrico risparmia poiché dà una bella sforbiciata ai costi per il rifornimento alla pompa di benzina.

Nessuna emissione inquinante

Uno dei principali motivi per cui oggi sempre più persone passano all’elettrico riguarda la sostenibilità ambientale. I veicoli tradizionali a benzina sono responsabili dell’alto tasso di inquinamento dell’aria. Invece, un veicolo elettrico non emette alcun tipo di inquinante, risultando pulito e amico dell’ambiente.

Manutenzione meno frequente nel tempo

Forse non tutti sanno che un’automobile elettrica, rispetto a una tradizionale, necessita di minori controlli nel corso del tempo. Infatti, la manutenzione del veicolo è meno frequente perciò si riducono le visite dal meccanico e, di conseguenza, anche i costi collegati. Non è una cosa da poco: prova a fare due conti e calcolare quanto hai speso in totale dal meccanico negli ultimi 12 mesi. Se avessi avuto un’automobile elettrica, questo costo sarebbe stato più che dimezzato.

Agevolazioni sul prezzo di acquisto

Se scegli un veicolo elettrico, hai a tua disposizione delle agevolazioni che riducono, e di molto anche, il prezzo di listino. Se non hai intenzione di comprare, prendi in esame la soluzione del noleggio a lungo termine Tesla che è molto vantaggiosa.

Minore tassa automobilistica

I veicoli elettrici pagano una tassa automobilistica ridotta. È quella che comunemente viene chiamata solo come bollo e, se passi all’elettrico, si abbassa aiutando le tue finanze.

Minore premio assicurativo

Quando si parla di costi, è inevitabile andar a finire sull’assicurazione perché uno di quei costi fissi che Anche in questo caso, un mezzo elettrico produce costi ridotti e minori rispetto a un veicolo tradizionale a benzina o diesel, facendoti risparmiare.

Parcheggio gratuito

In diverse zone della città, i veicoli elettrici non pagano il parcheggio. È facile vedere nei grandi parcheggi, degli stalli riservati alle automobili elettriche che non devono pagare il biglietto. Insomma, ancora una volta un risparmio non da poco che si somma a tutti gli altri.

Nessun problema per il blocco alla circolazione

Un veicolo elettrico, inoltre, circola sempre senza dover badare ai blocchi del traffico. Se il traffico è a targhe alterne, tu puoi girare come sempre senza problemi.

Maggiore silenziosità

Forse ti sembrerà una cosa da poco ma un veicolo elettrico è silenzioso e rende la città più vivibile. Se abiti vicino a un’arteria trafficata, sai bene di che cosa si parla; pensa se tuti fossero elettrici: senza rumore a causa del traffico riusciresti a riposare meglio.

Maggiore facilità di guida

Infine, sappi che un veicolo elettrico si guida in modo facile e fluido. È un’automobile reattiva e scattante che garantisce un ottimo piacere alla guida.