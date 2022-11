Studenti in corteo a Torino: “No governo Meloni No scuola azienda”

Sono alcune centinaia gli studenti delle scuole superiori torinesi che si sono radunati in piazza XVIII Dicembre a Torino per dare vita un corteo nel quadro della mobilitazione nazionale degli studenti.

‘No governo Meloni No scuola azienda” è quanto si legge sullo striscione posizionato alla testa della manifestazione di protesta rivolta contro la “scuola del merito” che “esclude e si basa eccessivamente sulla competizione”.

“Il ministero dell’istruzione del governo Meloni – affermano i dimostranti – è diventato il ministero “merito”. A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro alla scuola tra 2008 e 2010. Non c’è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno diritto allo studio. Mediamente 100 mila studenti ogni anno abbandonano la scuola”.

Il corteo si è fermato all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Duca degli Abruzzi a pochi isolati dalla sede dell’Unione Industriale. I giovani hanno dato alle fiamme un modello di cartone con il logo di Confindustria.