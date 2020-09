Torna la Seria A, il duello è tra Juventus e Inter

Sarà Fiorentina-Torino ad inaugurare il campionato di calcio di Seria A, sabato 19 settembre alle 18. La massima serie ritorna dopo uno stop di due mesi e una stagione insolita per via del Covid che ha costretto a posticipare le partite per giocare in piena estate.

Il campionato settembrino incomincerà con gli stadi ancora chiusi mentre il calciomercato di questo agosto non ha riservato grandi sorprese e a meno che le ore precedenti al fischio di inizio non portino con sé qualche colpaccio gli assetti delle squadre sono per lo più invariati.

In Serie A, inutile dirlo, gli occhi puntati sono tutti sulla Juventus. Ad un passo da un’impresa storica dei dieci scudetti consecutivi ma ancora all’inseguimento di un sogno che sembra non avverarsi mai: la Champions League. Eppure, se la Juve è ancora la favorita per il tricolore quest’anno potrebbe avere filo da torcere. Per i bookmaker il divario tra la squadra di Pirlo e l’Inter è poco. D’altronde proprio i nerazzurri nella scorsa stagione sono arrivati secondi con un solo punto di distacco e la conferma di Conte in panchina li rende tra i principali antagonisti della Juve nei pronostici.

Dunque, la Serie A riparte e ci indica che l’autunno è alle porte. Quale modo migliore per iniziare una nuova stagione che scommettere sul suo finale? Juve, Inter o l’outsider che nessuno si aspetta?