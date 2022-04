Torino, tornano i fuochi di San Giovanni

Dopo lo spettacolo dei droni dell’amministrazione Appendino e dopo due anni di pandemia che hanno costretto a uno stop tornano i festeggiamenti per San Giovanni. E lo fanno nel modo più tradizionale. Con i fuochi d’artificio.



A confermare ufficialmente il ritorno di una delle tradizioni più amate dai cittadini il sindaco Stefano Lo Russo che, a margine della presentazione della campagna comunicativa per gli eventi della primavera-estate 2022, ha spiegato: “I fuochi per San Giovanni sono in fase di predisposizione. L’idea è di attivare una procedura per farli in sicurezza e nel rispetto per quello che riguarda il rumore”.