Torino: riaprono le sedi decentrate anagrafe

Continuano le riaperture degli uffici anagrafe decentrati. Al momento sono cinque, nei prossimi giorni ne riapriranno altre tre, a seguito dello stop per l’emergenza Covid, che ha visto la chiusura di tutte le sedi compresa quella centrale di via della Consolata.

Al momento sono aperte quelle di via Stradella, corso Vercelli , corso Corsica, via Campana e via Carrera, mentre la prossima settimana riapriranno corso Racconigi, piazza Montale e via Guido Reni. In tutte resta ancora in vigore l’accesso solo su prenotazione. Regolarmente aperti gli sportelli per le denunce dirette di nascita, in via Giulio, e l’ufficio funerali di corso Peschiera. E’ anche possibile utilizzare il servizio online per stampare la maggior parte dei certificati anagrafici o rivolgersi alle edicole per richiedere le certificazioni anagrafiche, in particolare i certificati di residenza, cittadinanza, stato di famiglia, di nascita e di matrimonio.

Il servizio ha un costo di 2 euro e 50 centesimi più marca da bollo se necessaria. Sono inoltre attivi i totem self service di Torinofacile dove stampare in autonomia i propri certificati anagrafici, se residenti a Torino, o di stato civile, se nati o sposati nel capoluogo piemontese. Possibilità offerta anche utilizzando l’applicazione per smartphone.