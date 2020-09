Chef Rubio video: “La lotta No Tav la più più bella forma di Resistenza in Italia”

Chef Rubio con in un video pubblicato su Twitter, saluta gli attivisti del movimento No Tav che in Valle di Susa si oppone alla nuova ferrovia Torino-Lione. “Un abbraccio enorme a tutti i fratelli e sorelle No Tav impegnati in quella che secondo me è la più bella forma di resistenza in Italia”. I No Tav da alcuni giorni sono in presidio nella zona dei Mulini, all’interno di una zona interdetta da un’ordinanza del prefetto.

Chef Rubio sottolinea che i No Tav sono impegnati “per il territorio e l’ambiente” contro “i politici, che si sono prima avvicinati per racimolare qualche voto e poi sono scomparsi”, e le forze dell’ordine che servendosi di “mezzi blindati, elicotteri e reparti speciali” stanno “impedendo” di fornire “acqua e alimenti chi sta facendo la resistenza”. “Mi chiedo – conclude – ma voi ce li avete figlie e figli? Cosa volete lasciare? Polveri sottili, tumori, cemento, o una Valle, una storia, gente pronta ad accoglierli?” .