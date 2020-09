Sono bastati 15 minuti di pioggia intensa per mandare nuovamente Torino sott’acqua. Strade allagate in tutto la città dopo il violento temporale che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi.

Dal centro, tra via Bertola e via Stampatori, a corso Ferrucci, fino al quartiere Aurora e Parella le strade si sono trasformate in fiumi. Come era già successo settimana scorsa i tombini intasati dalle foglie non hanno potuto evitare che l’acqua si riversasse in strada.