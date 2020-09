Torino, a InfraTo il progetto della metro linea 2

Via libera della Giunta comunale alla delibera che individua la società in House InfraTo per il progetto definitivo della Linea 2 della metropolitana torinese. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino e l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra parlando anche di un risparmio nei tempi delle procedure grazie al Dl Semplificazione.

Entro luglio sarà firmata la convenzione con il Mit, che ha inserito l’opera fra le infrastrutture strategiche. Si stima che si inizierà a scavare nel 2024. “Il Decreto Semplificazione – spiegano Appendino e Lapietra – è importante perché da un lato ha dei passaggi che ci permettono di accorciare alcuni tempi, dall’altro proroga di un anno, fino a dicembre 2021, la scadenza dei termini per l’appalto integrato”.

Quanto al finanziamento dell’opera, per la quale sono stanziati al momento 828 milioni dal Governo, la sindaca ricorda che “proprio in questi giorni Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato lo strumento finanziario per le grandi opere e lo stiamo valutando dal punto di vista tecnico ed economico. Non c’è ancora nessuna decisione da parte nostra, ma sembra che vada nella direzione che auspicavamo, dal momento che consente una programmazione degli impatti del debito sul medio-lungo periodo che è compatibile con gli obiettivi del nostro piano di rientro. Non sto dicendo – ha aggiunto Chiara Appendino- che oggi sottoscriviamo il mutuo ma sembra essere uno strumento interessante”.