Torino a Cielo Aperto, ecco l’estate in città

Torino a Cielo Aperto, questo il nome della rassegna estiva organizzata dal comune di Torino su proposta di Francesca Leon e Marco Giusta, rispettivamente assessori alla Cultura e alle Politiche Giovanili, ricca di progetti relativi alle manifestazioni estive che si potranno fino al 30 settembre.

Ventidue punti estivi realizzati da associazioni culturali, 4 arene cinematografiche e la programmazione ‘Blu Oltremare’ nel cortile di Combo a cura del Teatro Stabile di Torino.Ma non solo, sono previsti spettacoli a Cielo Aperto, nell’arena della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ed eventi estivi nei cortili e Festival. questo cartellone di eventi culturali e ricreativi messi in campo dal comune, in tutte le 8 circoscrizioni cittadine, che hanno l’obiettivo di invitare i cittadini a riappropriarsi degli spazi pubblici e dei parchi dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.

- Advertisement -

Il progetto è proposto dagli assessorati alla Cultura, ai Giovani, al Turismo e Commercio, all’Ambiente e all’Istruzione della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino e grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e Iren. Spazi esterni, giardini, aree intorno a musei e oratori, parchi, piazze, terrazze e cortili saranno il palcoscenico ideale per spettacoli, musica, cinema, teatro, laboratori, talk, incontri, wellness, tour guidati, cene interculturali, yoga al tramonto e passeggiate nel parco, cabaret, animazione, visual art, sonorizzazioni, workshop, scuola dj, narrazioni. Saranno in programmazione anche molti appuntamenti dedicati ai bambini.

- Advertisement -

“L’emergenza Covid ha messo a dura prova la città e i suoi abitanti. Per mesi abbiamo dovuto rinunciare alle nostre abitudini, ai nostri spazi, a incontri e a eventi” spiega la sindaca Chiara Appendino “Abbiamo lavorato per ritornare appena possibile alla normalità e i torinesi ci hanno sempre supportato con grande senso di responsabilità. La collaborazione con gli operatori dello spettacolo e le diverse realtà del territorio ci ha permesso di realizzare Torino a Cielo Aperto”.