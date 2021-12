Tiziano Ferro, tour nel 2023. Data anche a Torino

Tiziano Ferro in tour nel 2023 negli stadi italiani. I live che in origine erano programmati per il 2020 e poi a causa del Covid posticipati per il 2021 e infine cancellati, tornano con un nuovo calendario nel 2023.

Le date del nuovo tour includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. Questo il nuovo calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno a Torino, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Modena, 14 luglio Padova.