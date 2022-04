Tifosi del Bodo supplicano gli ultras della Roma “Per favore non ci accoltellate”

Questa sera si gioca a Roma il ritorno tra i giallorossi e i norvegesi del Bodo dopo l’andata dei quarti di finale della Conference League persa per 2-1. Un match che si è portato dietro accese polemiche dopo quanto accaduto negli spogliatoi. L’Olimpico stasera sarà tutto esaurito stasera: più di 62mila spettatori sugli spalti, ci saranno anche 1500 tifosi norvegesi. E proprio loro hanno deciso di scrivere una lettera aperta su Twitter chiedendo agli ultras della Roma di non essere accoltellati: “Cari tifosi della Roma, giovedì sera ci sfideremo in una partita di calcio. Molti dei nostri sostenitori sono preoccupati che potrebbero esserci risse e accoltellamenti tra di noi, quindi ascoltate la nostra supplica. In tanti anni abbiamo condiviso così tanto. L’Italia ci ha dato ottimi ristoranti come l’Orion e il Fellini (due locali di Bodo, ndr). Ci avete regalato Chianti e Spaghetti alla Capri. Noi vi abbiamo dato acquavite e stoccafisso. La nostra amicizia e collaborazione risale al re Sverre. Quindi combattiamo in campo, e fuori dagli spogliatoi se necessario, e siamo amici prima e dopo la partita. Grazie, Glimt i Steigen”.