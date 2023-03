“Suite Poetica” al Teatro Astra di Torino: Adriana Cava Dance Company e la Pirouette unite nella poesia della danza

Due passioni per la danza e la poesia uniscono le forze per creare uno spettacolo denso di sogni e di musiche famose e coinvolgenti: ecco la genesi artistica di “Suite Poetica” in scena sabato 25 marzo alle 20,45 presso il Teatro Astra di via Rosolino Pilo 6 a Torino.

Nata da un’idea di due protagoniste della danza italiana come Adriana Cava e Giorgia Martina, la performance artistica è un inno alla primavera dell’arte, con un’attenzione particolare alle coreografie proposte in chiave poetica e accompagnate dalle note di pezzi musicali ormai leggendari.

La prima parte dello spettacolo vedrà come protagonisti i ballerini de La Pirouette: la scuola di danza di Giorgia Martina andrà in scena con “Dondolo fra Cielo e Terra”, liberamente ispirato all’opera di Gianni Rodari “Filastrocche in cielo e in terra”, un tuffo fra le righe di parole senza tempo che ci riportano alla fantasia dei bimbi, toccando i sentimenti di grandi e piccini.

«Le opere e gli scritti di Gianni Rodari sanno toccare il cuore – afferma Giorgia Martina, direttrice artistica de La Pirouette -, così come la danza nelle sue molteplici espressioni. Diciamo che il parallelo è presto fatto, per questo abbiamo scelto questo fil rouge per la prima parte di Suite Poetica».

Giorgia Martina, diplomata insegnante di danza a Cannes, si dedica da oltre 20 anni alla promozione dell’arte coreutica. Ha danzato per numerose compagnie di rilievo sia in Francia che in Italia con Dance Concept, Teatro Nuovo e Teatro di Torino, partecipando a numerose tourneè internazionali. Membro del Cid, Conseil International de la Danse, fonda nel 2013 la scuola di danza “La Pirouette” per formare giovani allieve e allievi attraverso la danza classica, moderna e contemporanea.

La seconda parte della Suite Poetica sarà guidata dall’Adriana Cava Dance Company con Le Voci del Musical, che proporrà un viaggio all’interno dei musical più famosi che hanno incantato milioni di persone: il pubblico verrà trascinato in una nuova dimensione in cui la musica e la danza creano suggestioni e ritmi intensi e stimolanti. Infatti, i ballerini dell’ Adriana Cava Dance Company affronteranno un viaggio attraverso spettacoli leggendari come Moulin Rouge, Alice in Wonderland, Notre Dame De Paris, Giulietta e Romeo, Otello l’Ultimo bacio.

«Uno spettacolo per sognare e rivivere le emozioni che solo la danza e la poesia sanno creare – spiega Adriana Cava, direttrice artistica della omonima compagnia -. Vogliamo dare speranza e gioia al pubblico dando spazio all’arte e alla cultura: è il nostro modo per dare il benvenuto alla primavera».

Adriana Cava, danzatrice, insegnante e coreografa, ha saputo creare un suo stile caratterizzato da un elevato livello tecnico e da una grande espressività: ogni anno organizza numerosi spettacoli e rassegne che porta in tourneè in Italia e all’estero.

La Adriana Cava Dance Company è una delle più importanti realtà italiane nel settore della danza jazz, una compagnia che esprime un’attenzione estrema alla qualità, alla professionalità, all’alto livello tecnico ed artistico insieme alla scelta musicale.

Per info e biglietti ci si può rivolgere alla segreterie de La Pirouette, cell 329/917.64.72: il costo è di 15 euro per i biglietti interi, 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età.