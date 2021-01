Smog, i Comuni scrivono alla Regione: “Chilometri in deroga per i diesel Euro 4”

Dieci Comuni dell’Area Metropolitana hanno inviato una lettera all’assessore regionale all’Ambiente ed Energia Matteo Marnati per chiedere che sia attivato il sistema “Move in” in risposta al blocco del traffico fino ai diesel Euro 4 tornato in vigore il 4 gennaio.

Il sistema “Move in” infatti consiste nella possibilità di far percorrere chilometri concordati in deroga a questa tipologia di veicoli, senza dover per forza revocare il blocco.



«Non si può aspettare che questo sistema entri in funzione a febbraio, come sembra da indiscrezioni giornalistiche – affermano gli amministratori di Alpignano, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Orbassano, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese e Venaria Reale – Si tratterebbe della soluzione per mediare tra le necessità di mobilità di chi non può permettersi di cambiare l’automobile e di salvaguardare la qualità dell’aria. Da un lato, infatti, esiste l’esigenza di fornire la possibilità di una deroga chilometrica ai diesel euro 4 quanto mai impellente, alla luce delle difficoltà che i cittadini stanno attraversando a causa dell’emergenza sanitaria. Pensiamo in particolare ai problemi economici che interessano fasce sempre più ampie della popolazione e che impediscono, di fatto, il cambio dell’automobile, così come alla crisi in cui versano diversi settori quali le ditte artigiane che spesso hanno mezzi di trasporto datati, ma anche all’esigenza di muoversi il più possibile in sicurezza, evitando i mezzi pubblici sempre troppo affollati, dove viene messo a rischio il rispetto del distanziamento sociale».