Smat sostiene Cinemambiente. Gli eventi dedicati all’acqua nella 23esima edizione

Smat sostiene la 23esima edizione di Cinemambiente, la rassegna dedicata al cinema green, con la quale condivide il tema della sostenibilità ambientale.

Un’edizione speciale a causa dell’emergenza sanitaria a livello globale che ha portato anche a interrogarsi su nuove tematiche, come i legami tra pandemia e cambiamenti climatici. Proprio su questi ultimi Smat ha dedicato molta attenzione essendo un aspetto che influenza anche la risorsa idrica sia in termini di disponibilità sia in termini di qualità per uso potabile e di conseguenza una delle sfide più complesse per l’eco-sostenibilità del servizio.

- Advertisement -

Per questo anche “Il Festival Cinemambiente e il linguaggio cinematografico rappresentano l’opportunità per dimostrare il proprio impegno nella diffusione di una corretta cultura ambientale a tutela della risorsa idrica”, spiegano da Smat.

- Advertisement -

L’impegno della società, teso al miglioramento della qualità del servizio e alla tutela della risorsa idrica, sarà documentato in occasione della rassegna attraverso la proiezione di alcuni filmati istituzionali.

Presso le sale del Cinema Massimo sarà invece allestita la campagna di comunicazione Bevi Responsabilmente.