Smart Mobility con il GPS per Flotte Aziendali

Che cos’è la Smart Mobility

È in arrivo una nuova era nel modo di muoversi lungo le strade e nelle città, il suo nome è Smart Mobility. Le Aziende sono sempre più orientate a business model ispirati dalla sharing economy e dalle tecnologie ICT digitali. Si pensi, ad esempio, ai servizi di car sharing e on demand come Uber o Lyft, o ai programmi di mobilità sostenibile. Ma non soltanto: le soluzioni tecnologiche afferenti alla Smart Mobility sono molto variegate e coinvolgono diversi settori merceologici come l’autotrasporto, l’agricoltura, l’edilizia, la logistica, il turismo e molto altro. L’obiettivo finale è rendere movimenti e flussi più efficienti e meno inquinanti. Contemporaneamente, grazie alla Smart Mobility si genera un’immensa quantità di dati che, se ben raccolti ed elaborati, permettono una razionalizzazione della mobilità stessa e l’efficientamento delle attività aziendali. Tra i principali attori della mobilità intelligente troviamo sicuramente ogni impresa che gestisce un parco veicoli o altre risorse mobili sul territorio. Si può osservare che, in via generale, la Smart Mobility mira a offrire un’esperienza di mobilità continuativa, flessibile, integrata, sicura, on demand e soprattutto conveniente.

La Smart Mobility non va però soltanto interpretata come forme alternative di trasporto, ma riguarda un fenomeno di più ampia portata, basato su diversi principi:

Flessibilità: le diverse modalità di trasporto consentono agli utenti di scegliere quale di questa è la migliore in relazione alle proprie esigenze. Efficienza: le tratte ottimizzate consentono di ottenere dei risparmi, sia in termini ambientali che in termini economici, soprattutto per le aziende coinvolte. Integrazione: le diverse soluzioni proposte dagli attori coinvolti possono essere combinate per conseguire migliori performance. Protezione ambientale: vengono ridotte le emissioni dei veicoli. Sicurezza: vengono ridotti gli incidenti, e di conseguenza i morti e feriti su strada. Accessibilità: le diverse forme di Smart Mobility sono progettate per essere accessibili da chiunque, inclusi i soggetti con difficoltà. Vantaggi sociali: la Smart Mobility contribuisce in via generale a migliorare la qualità della vita per la comunità di riferimento.

La Smart Mobility è dunque un tassello fondamentale per la modellazione delle future Smart Cities e dei territori circostanti, ovvero città e articolazioni stradali intelligenti, digitali e inclusive.

Le soluzioni per le Flotte Aziendali

Come detto in precedenza, non è possibile ignorare l’importanza dei sistemi di tecnologie digitali e raccolta dati per le Aziende che utilizzano e gestiscono una flotta di veicoli per l’esercizio delle proprie attività industriali, commerciali o di altro tipo. Tra le diverse tecnologie, merita senz’altro menzione la localizzazione GPS, ossia l’impiego di dispositivi di monitoraggio satellitare che, installati a bordo dei veicoli, consentono il tracciamento in tempo reale e tutta una serie di altre funzionalità legate alla gestione dei mezzi. Balin.app è piattaforma di localizzazione GPS che collega i veicoli aziendali al PC o allo smartphone del Fleet Manager. Balin.app fornisce la posizione GPS dei veicoli in tempo reale, agevola la comunicazione con i gli autisti, aiuta a migliorare lo stile di guida e ad ottimizzare i percorsi, rispar­miando tempo e carburante.

In particolare poi per quanto riguarda il nesso con la Smart Mobility, il software di localizzazione GPS di Balin.app, combinando i dati raccolti tramite i localizzatori GPS e le tecnologie di analisi predittiva di Google Maps® (integrato nell’interfaccia di Balin.app), permette di pianificare i percorsi dei veicoli per massimizzare l’operatività e l’efficienza, in relazione ai percorsi storici, ai chilometri effettuati e alle condizioni di viabilità e traffico stradale. La piattaforma Balin di mobilità intelligente può essere utilizzata per costruire un centro di controllo per le rotte dei mezzi, mediante il quale è possibile programmare le attività in funzione del traffico e migliorare i tragitti dei propri veicoli. La piattaforma è costruita con un’architettura modulare dotata di un’interfaccia intuitiva, facilmente fruibile anche tramite app su smartphone, per assicurare la massima comodità di gestione da parte dei Fleet Manager.