La vicesindaca della Città di Torino, Sonia Schellino, ha reso noto che dei senzatetto trasferiti al Padiglione 5 di Torino Esposizioni, i Servizi sociali della Città di Torino hanno curato l’inserimento in dormitori di 12 persone, di 8 in percorsi del Siproimi e di 16 in altre strutture di accoglienza. In tutto soluzioni trovate per 36 senza dimora, di cui 4 donne.

Altre persone sono state inserite dalla Prefettura nei Centri di accoglienza straordinaria.