Assurdità da Coronavirus: vicino denuncia alla polizia una coppia che si baciava

Altro che “vogliamo tutti bene in questo momento drammatico. Altro che solidarietà e musica dai balconi. C’è chi ha chiamato la polizia e fatto denunciare persone per il solo fatto che si baciavano.Tra le 2.200 denunce per violazione delle norme anti Coronavirus, che sono state trasformate in procedimenti amministrativi, c’è anche quella per un coppia che si baciava alle 2:30 del mattino in una strada a Torino.

All’epoca dei fatti – lo scorso marzo – si trattava di “inosservanza di un provvedimento dell’autorità” (articolo 650 del codice penale) punito con l’arresto fino a tre mesi. Un nuovo decreto del governo, in seguito, ha previsto solo delle multe. Tutti i fascicoli, quindi, sono diventati di pertinenza della prefettura. I giovani erano stati notati da un residente che aveva chiamato la polizia.