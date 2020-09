Intervento dei Vigili del Fuoco in pieno centro a Torino.

In via Mazzini, angolo via Lagrange, dove all’ora di pranzo dei calcinacci sono caduti da un palazzo, evitando di poco il peggio visto i numerosi passanti in una via piena di negozi e bar.

Così i vigili del fuoco sono stati avvertiti e hanno iniziato un sopralluogo del palazzo, riscontrando che molti dei capitelli che decoravano la facciata era ormai instabili e hanno proceduto alla loro rimozione.