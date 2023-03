Sindaco del vercellese propone corsi di autodifesa contro gli anarchici

Il sindaco del Comune di Quarona, in provincia di Vercelli, Francesco Pietrasanta, ha proposto alla sua cittadinanza dai 16 a 65 anni un corso gratuito di autodifesa contro pericoli come quello di un attacco anarchico, dopo quanto visto alla manifestazione di Torino di sabato scorso. Come lui stesso spiega: “La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono gli schiaffi educativi, non le manifestazioni”.

Si tratta di quattro lezioni su tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza, nella palestra delle scuole elementari, in collaborazione con un’associazione di Borgosesia.

L’idea, spiegano dal municipio valsesiano, nasce dopo i fatti delinquenziali di Firenze e dopo la manifestazione di Torino. “Si sente parlare di fascisti, anarchici e altro – spiega Pietrasanta -. Per me sono delinquenti tutti quelli che usano la forza bruta per imporre le proprie idee o necessità. Una bella lezione educativa, come si faceva una volta, non farebbe male; invece a queste persone non viene mai imposta nessuna pena e continuano ad andare in giro impuniti”.

Il sindaco aggiunge: “Alla Schlein, a Conte e a Landini dico che le manifestazioni servono solo a fare un po’ di pubblicità politica, ma è con i fatti che si devono risolvere i problemi. Cosa c’è di meglio che preparare le persone alla difesa personale, e se necessario dare un bello schiaffo educativo ai prepotenti? Questo corso è fatto contro tutti i tipi di totalitarismi, rossi o neri che siano, alle anarchie e alla delinquenza”.