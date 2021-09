Sganga mette un like al programma di Lo Russo. Nigra: “Prova dell’alleanza Pd-M5”

Un like a un post scatena il dibattito politico tra le forze in corsa per le prossime elezioni amministrative. In questo caso è la candidata del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga che ha messo “Mi piace” al post Facebook di Stefano Lo Russo in cui l’esponente del Partito Democratico presenta il suo programma.

A farlo notare è Alberto Nigra di Azione, che, insieme altri delusi del centrosinistra, ha dato vita alla lista Progresso Torino, a sostegno del candidato di centrodestra Paolo Damilano.

Nigra definisce “curioso” il ‘like’ di Sganga. “Perché negare quello che è a tutti chiaro ed evidente – scrive Nigra sempre sui social – il problema non è la (sciagurata) alleanza Pd e 5S, voluta da Letta e Conte, che ha già fatto abbastanza danni a livello nazionale, ma l’unione di due sconfitte (Fassino e Appendino), che hanno indebitato, indebolito, impoverito e svuotato Torino, che invece con Damilano sindaco può tornare ad essere bellissima”.

A Sganga ha tolto il “Mi piace” e ha definito “Si tratta di un’inutile polemica. Non voglio commentare oltre” ha spiegato la candidata M5s.