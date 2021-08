Ancora poche ore e il campionato di calcio di Serie A prenderà il via per la stagione 2021/22, che di sicuro avrà un sapore differente rispetto alle precedenti. Il calcio nostrano è reduce dal trionfo a Euro 2020 con la Nazionale e mentre da un punto di vista organizzativo si tratta di una vera e propria annata di rivoluzioni nei calendari e nella programmazione televisiva.

In campo subito i campioni d’Italia dell’Inter che ospitano il Genoa sabato pomeriggio, mentre le altre partite di apertura saranno Verona-Sassuolo, Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Mentre torna il pubblico sugli spalti anche se al 50 per cento della capienza e con obbligo di green pass.

Come ogni vigilia che si rispetti cresce l’attesa e le aspettative dei tifosi e le aspettative e su chi vincerà il tricolore quest’anno. Non a caso le scommesse sportive sono già partite e c’è chi approfittando del bonus Eurobet ha fatto il suo pronostico.

Certo il campionato è lungo e tutto da giocare e proprio la scorsa stagione ci ha dimostrato che nulla può essere dato per scontato. Ma di sicuro i pronostici della vigilia sono a favore dalla Juventus. L’addio di Conte, seguito da quelli di Hakimi e Lukaku, ha indebolito, almeno sulla carta, l’Inter campione d’Italia in carica e il ritorno di Max Allegri sulla panchina juventina può aver ridato nuova carica ai bianconeri. In pochi invece puntano sul Milan che ha perso il portiere numero 1 in Europa, Gigi Donnarumma, e non sembra entusiasmare nemmeno la Roma che vedrà esordire sulla sua panchina un allenatore come Josè Mourinho.

Ma il mondo delle scommesse sportive è molto ampio e siti come Betflag permettono di scommettere su molti altri elementi del campionato. Ad esempio sulla corsa Champions League dove a parte Juventus e Inter considerate quasi ‘sicure’ buoni pronostici sono per l’Atalanta, mentre la lotta è serrata tra Milan, Napoli e Roma.

Per la lotta salvezza, invece, occhi puntati sulle neopromosse che appaiono in partenza come le formazioni meno attrezzate per la permanenza nella massima serie: Salernitana Venezia e Empoli seguite da Lo Spezia, Verona, Genoa e Udinese.

Insomma, come ogni anno anche la vigilia di questo campionato si carica di attese, speranze e sogni dei tifosi che vogliono vedere la propria squadra vincere, ma anche di incognite. Perchè niente più che il calcio in questi anni ci ha insegnato che tutto e possibile e nulla è impossibile e che spesso i pronostici della vigilia non si realizzano. Ma ciò non toglie la voglia ai tifosi di sognare seguendo la squadra del cuore partita dopo partita.