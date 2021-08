Lavori in via XX Settembre, chiusa dal 23 agosto

Da lunedì 23 agosto 2021, per lavori di GTT di rifacimento dei binari e dei gestori dei sottoservizi Smat e Italgas di rifacimento della rete fognaria e sistemazione delle condotte del gas, verrà chiusa al traffico in più fasi via XX Settembre.

La prima fase riguarderà il tratto di via XX Settembre da corso Vittorio Emanuele II a via San Quintino, durante la quale – per consentire l’effettuazione dei lavori – è prevista la deviazione delle linee 4 – 11 – 11F – 15 – 27 – 55 – 57 – 58 – 58B – 92 del trasporto pubblico locale. Maggiori dettagli sul sito GTT: www.gtt.to.it/cms/

Il programma delle fasi successive prevede:

FASE 2:

– chiusa via XX Settembre da via San Quintino a via Gramsci

– chiuso controviale sud di corso Matteotti da via Volta a via XX Settembre

FASE 3:

– chiusa via XX Settembre da via Gramsci a via Arcivescovado

– chiusa via Gramsci da via Roma a via XX Settembre

FASE 4:

– chiusa via XX Settembre da via Arcivescovado a via Alfieri

– chiusa via Arcivescovado da via Arsenale a via Roma

FASE 5:

– chiusa via XX Settembre da via Alfieri a via Santa Teresa

– chiusa via Alfieri da via Roma a via Arsenale

FASE 6:

– chiusa via XX Settembre da via Santa Teresa a via Pietro Micca

– chiusa via Bertola da via Viotti a via San Tommaso

– chiusa via Santa Teresa da via Arsenale a via Roma

Il completamento dei lavori è previsto per il mese di gennaio 2022.