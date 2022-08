Scritte No Vax contro sede de La Stampa

Scritte dai toni No Vax contro la sede de La Stampa, in via Lugaro a Torino, sono comparse la scorsa notte. A darne notizia la stessa direzione del quotidiano che afferma: “Non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale”.

Solidarietà a La Stampa dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana: “Nella certezza che non saranno vili attacchi come questo a inficiare il lavoro dei colleghi”. La Fnsi chiede che sia fatta piena luce sull’accaduto e che gli autori di tale gesto siano individuati in tempi rapidi. “In un clima rovente, esasperato dalle tante difficoltà che gli italiani sono costretti ad affrontare, una stampa libera, autorevole e plurale rimane un baluardo della convivenza civile che nessuno deve pensare di poter minacciare impunemente” spiega.