Scritte fasciste sul murales a Santa Rita, Valle: “Vandali non fermano l’antifascismo”

«Gli analfabeti della Costituzione e della Storia non si fermano mai, neppure durante le festività del Natale. Lo sfregio del murale di piazza Santa Rita da Cascia è un ulteriore episodio che conferma l’esistenza di una destra non post-fascista ma ancora chiaramente e orgogliosamente ‘fascista’. Una destra che si sente sdoganata dall’attuale clima politico e libera di compiere scorrerie teppistiche. Una destra che insulta la Costituzione, perché non si riconosce in quei valori e in quei principi scritti con il sangue della Resistenza. Ma i vandali imbrattatori non fermano la corsa della bambina ritratta nel murale, così come non fermano l’antifascismo fondamento della nostra Repubblica. Un grazie al Presidente Luca Rolandi, che si è subito attivato per ripulire il murale».Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Daniele Valle commentando l’imbrattamento del murale sulla parete della scuola elementare Mazzini nel quartiere Santa Rita a Torino e le scritte comparse in piazza Santi Apostoli.