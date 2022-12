Acquistare casa a Roma: i consigli degli esperti

Acquistare casa a Roma può essere stressante e per nulla semplice. Infatti, nonostante non manchino gli appartamenti in vendita, una città così grande può disorientare. Inoltre, i prezzi spesso elevati e le complicazioni relative alla richiesta di un mutuo possono risultare scoraggianti per molte persone. Bisogna tenere presente, tra le altre cose, che la pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti considerevoli sul mercato immobiliare, che possono risultare difficili da prevedere e da controllare per chi non è del settore. Per tutti questi motivi può valere la pena affidarsi ai consigli degli esperti, così da essere più sicuri di riuscire a trovare la casa adatta alle proprie esigenze, evitando gli errori più comuni e approfittando di tutte le occasioni migliori.

Acquistare casa a Roma: dove conviene vivere o investire?

Acquistare una casa a Roma rappresenta un investimento notevole per i privati cittadini che intendano vivere in questa splendida città o che vorrebbero trarre profitto affittando l’appartamento. Per questo motivo, prima di scegliere in quale quartiere effettuare l’acquisto, vale la pena soffermarsi ad analizzare l’andamento recente del mercato. Gli esperti, tra cui figurano economisti e imprenditori del settore immobiliare, ritengono che la pandemia faccia sentire ancora il proprio influsso e che produca effetti considerevoli sull’andamento dei prezzi.

In particolare le ultime tendenze sembrano indicare che a partire dalla fine del 2022 fino a tutto il 2023 risulterà particolarmente conveniente acquistare casa nei quartieri Casal Polacco, Casalotti, Eur e Axa. Infatti, poiché queste aree non sono troppo vicine al centro della città, è possibile godersi un’atmosfera serena e rilassata, stando lontani dal trambusto e dal traffico. Anche il quartiere Alessandrino riscuoterà molto successo nel breve periodo per via dei prezzi piuttosto convenienti e della sua vicinanza all’Università Tor Vergata. Infine, il quartiere Cassia, dopo il periodo di picco della pandemia da Covid-19, ha conosciuto una grande rinascita che lo renderà nel breve e lungo termine sempre più ambito. I prezzi, secondo gli esperti, si manterranno bassi ancora per molto, ragion per cui sarà conveniente acquistare casa in questo quartiere.

Acquistare casa a Roma con Casavo