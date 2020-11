Scontri Torino, altre tre denunce per le vetrine rotte

Altri tre giovani sono stati denunciati per furto dalla polizia per le devastazioni e i saccheggi avvenuti nel centro di Torino durante le proteste della settimana scorsa contro il Dpcm. A permettere l’identificazione dei tre una foto postata su Instagram di una borsa Gucci, appartenente proprio al negozio devastato in via Roma. I tre denunciati, residenti nei quartiere Centro e alla Crocetta, si aggiungono ai dieci fermati della notte dei disordini.